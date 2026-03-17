Porriño amortiza el préstamo que pidió para pagar las facturas pendientes

El Concello de Porriño liquidó el presupuesto municipal de 2025 con el mayor superávit de la historia de esta administración: cerca de 7,5 millones de euros. Este superávit hace crecer el remanente de tesorería, que alcanza los 11,5 millones, lo que permitirá al Ayuntamiento que dirige Alejandro Lorenzo reducir a cero su deuda amortizando el préstamo ICO que había solicitado para hacer frente a las facturas pendientes de pago a proveedores, lo que, a su vez, repercutirá en la presentación de un nuevo presupuesto municipal en el segundo trimestre de este año.

«Porriño está gestionando la economía como nunca», valoró ayer el regidor, indicando que, desde 2021, cuando tomó posesión, el remanente de tesorería de Porriño creció de los 4,5 a los 11,2 millones que hay en la actualidad. Igualmente, apuntó que el periodo medio de pago a proveedores cayó de los más de 500 días de demora de hace cuatro años hasta los 38 días.

La liquidez de la administración porriñesa permitirá al gobierno local cancelar el préstamo que solicitó para pagar facturas pendientes del anterior gobierno, que asciende a 2,7 millones de euros. En este sentido, cabe recordar que, en 2021, cuando Alejandro Lorenzo tomó posesión, el Concello de Porriño tenía facturas pendientes de pago por valor de casi 5,5 millones de euros. Casi la mitad de esos recibos no se tuvieron que pagar porque no se demostró su veracidad, mientras que la otra mitad quedó saldada a través de los préstamos ICO que tuvo que solicitar el Concello, obligado por el Ministerio de Hacienda, dentro de un mecanismo estatal de pago a proveedores. Actualmente, el Ayuntamiento de Porriño saldó su deuda y no tiene ninguna factura pendiente de pago.

Nuevo presupuesto

Con la amortización del préstamo, gracias a los ahorros acumulados en los últimos años, el gobierno local ya se compromete a presentar un nuevo presupuesto municipal para este 2026, pues el actual está prorrogado de 2024. En este sentido, el alcalde explica que, al saldar su deuda con los proveedores, el Concello de Porriño ya no tiene sus cuentas tuteladas por el Estado, pues, de ser así, el Gobierno obligaría al Ayuntamiento a incrementar sus ingresos subiendo los impuestos. Sobre esto, Alejandro Lorenzo insiste en su compromiso de mantener congeladas las tasas municipales, y recuerda que «Porriño es el Concello de Galicia con los impuestos más bajos».

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En el nuevo presupuesto, que se pretende aprobar en el segundo trimestre del año, se incrementará el gasto social, se reforzarán las subvenciones para acometer mejoras en las parroquias y en el casco urbano y se impulsará la generación de empleo.