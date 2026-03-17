Mos centra sus Jornadas de la Mujer en la violencia de género digital

El Pazo de Mos se convertirá los días 25 y 26 de marzo en un espacio de reflexión y análisis sobre la violencia de género ejercida a través de la tecnología y las redes sociales, dentro de las Jornadas de la Mujer, una cita que llega a su quinta edición y que reunirá a profesionales del ámbito judicial, policial, ejecutivo y de la salud mental.

Bajo el título «Violencia da género en la era digital», el encuentro pretende ofrecer una visión amplia de un problema que ya forma parte de la realidad diaria de muchas mujeres y también de menores. El programa incluye coloquios y mesas de análisis en las que se abordarán cuestiones como la protección judicial de las víctimas, los derechos que se producen a través de internet u otras consecuencias psicológicas de este tipo de violencia.

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Organizadas por el Concello de Mos a través del Centro de Información a la Mujer (CIM), las jornadas se desarrollarán de 9 a 13.30 horas en el Pazo de Mos. La inscripción permanece abierta hasta el 24 de marzo por diferentes vías.