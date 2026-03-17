Mos acuerda con los sindicatos un protocolo de prevención del acoso

El Concello de Mos y la representación sindical municipal alcanzaron por consenso un acuerdo para elevar al pleno la aprobación del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso, un documento destinado a reforzar la protección de las personas trabajadoras y garantizar un entorno laboral seguro, respetuoso y libre de discriminación.

El protocolo aborda diferentes tipologías de acoso en el ámbito laboral, incluyendo el acoso sexual y por razón de sexo, así como el acoso por diversidad sexual y de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Además, contempla también otras formas de violencia en el trabajo, como el acoso laboral.

El documento pone un especial énfasis en las acciones de sensibilización y prevención, consideradas claves para evitar este tipo de situaciones. En este sentido, se recogen medidas de formación e información dirigidas al personal municipal, con el objetivo de fomentar una cultural laboral basada en el respeto, en la igualdad de trato y en la tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso.

Entre las actuaciones previstas se incluyen también campañas de sensibilización y acciones formativas para dar a conocer el contenido del protocolo y facilitar que todas las personas trabajadoras sepan como actuar o a quien acudir en caso de detectar o sufrir una situación de acoso.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó el clima de acuerdo con la representación sindical, subrayando que «este protocolo supone un paso importante para seguir avanzando en la prevención, en la sensibilización y en la garantía de un entorno laboral basado en el respeto y en la igualdad».

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El documento se llevará al pleno municipal para su aprobación definitiva.