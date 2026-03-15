El PSOE estudia con MS su regreso al gobierno de Salceda este mes

El PSdeG-PSOE y Movemento Salceda (MS) estudian con discreción el regreso al gobierno local del grupo socialista. Según ha podido saber FARO DE VIGO de fuentes cercanas a ambas formaciones, las negociaciones estarían muy avanzadas, aunque todavía no cerradas, e incluirían la incorporación de los dos ediles socialistas, Xurxo Gregorio Vaqueiro y Óscar Domínguez Sequeiros, a distintas áreas de gobierno.

La negociación parte de una invitación formal de la alcaldesa, Loli Castiñeira, que llegó a plantear en un reciente pleno que las puertas del gobierno local estaban abiertas tanto para el PSOE como para el BNG. Ambas formaciones apoyaron a Movemento Salceda para formar gobierno tras las elecciones, en base a un programa de mínimos que nunca se ha hecho público. Pese a ello, la posición tanto de nacionalistas como de socialistas fue especialmente crítica en la investidura de la regidora, reiterando ambos que no se trataba de un cheque en blanco.

PSOE y MS compartieron gobierno durante el anterior mandato, con discrepancias que, sin embargo, no afectaron a la aprobación de los asuntos fundamentales, entre ellos un plan de ajuste.

Constituido el nuevo ejecutivo local en 2023, la alcaldesa tuvo que negociar, uno a uno, cada acuerdo, empezando por los salarios de los ediles. Siempre lo hizo con PSOE y BNG, ante la postura del PP de votar en contra de todos los asuntos que favoreciesen la gobernabilidad —salarios del gobierno, presupuestos, liquidación de cuentas o reconocimientos extrajudiciales de crédito— al entender que, siendo el grupo mayoritario, le correspondía ocupar la alcaldía.

Y esas negociaciones necesarias dieron paso a una relación muy fluida de MS con el PSOE e incluso con el BNG. Su portavoz, Tano Guerra, llegó a reconocer avances en cuestiones tan esenciales como la Oferta de Empleo Público o el saneamiento en las parroquias y, aun sin estar de acuerdo con el último presupuesto, se abstuvo, facilitando su aprobación.

Renuncia de Tourón

La posible entrada en el gobierno del PSOE se produce también tras haber renunciado al acta la exalcaldesa Verónica Tourón y otras personas de la lista, el último Saúl Olmo (número 10), más críticos con MS.

Con este pacto, los socialistas persiguen participar en la resolución de problemáticas locales y lograr una mayor visibilidad de sus ediles, con el objetivo de evitar una nueva pérdida de votos.

Noticias relacionadas

El acuerdo, que crearía un nuevo bipartito, facilitaría al gobierno local seis votos estables en el pleno, los mismos que el PP. Con todo, ese nuevo bipartito seguiría necesitando del BNG, pero su abstención sería suficiente para sacar adelante la mayoría de los acuerdos. Solo un entendimiento —hoy improbable— entre PP y BNG cambiaría el escenario.