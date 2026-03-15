Juventud
Mos impulsa un nuevo espacio juvenil en San Eleuterio junto a la piscina
El Concello de Mos impulsa la creación de un nuevo espacio juvenil en San Eleuterio con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio, encuentro y participación para la juventud del municipio. El proyecto, en el que el gobierno local llevaba trabajando varias semanas, ha iniciado ya sus obras y está previsto que entre en funcionamiento después de Semana Santa.
La nueva infraestructura se ubicará en una zona próxima a la piscina municipal de San Eleuterio y al Club Deportivo Louro, una localización estratégica que facilitará el acceso de los jóvenes y permitirá aprovechar la cercanía de instalaciones deportivas y de ocio ya existentes. Además, el espacio cuenta con conexión mediante autobús y se encuentra cerca de la nueva zona residencial de vivienda pública.
El proyecto se desarrolla bajo criterios de accesibilidad universal para garantizar un uso inclusivo y sin barreras. La iniciativa contará también con el impulso de la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), que trabaja en una programación de cursos, talleres y campamentos.
La alcaldesa destacó que esta iniciativa busca reforzar las políticas municipales dirigidas a la juventud y ofrecer lugares seguros donde reunirse y participar en actividades culturales todo el año.
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