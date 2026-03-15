Flor de invierno
La camelia brilla en Salceda
La localidad de Salceda de Caselas inició ayer su XVII jornadas de la camelia con numerosas especies de esta flor que ilumina campos y jardines de Galicia
La camelia volvió a brillar este fin de semana en Salceda de Caselas. El Concello inauguró ayer las XVII Xornadas da Camelia, una cita ya consolidada que convierte durante dos días la casa consistorial en un escaparate del color, la diversidad y la tradición que rodea a esta flor ornamental desde hace dos siglos vinculada a Galicia y que florece antes de primavera .
La muestra reúne en esta edición a 67 expositores procedentes de distintos puntos de Galicia y también de Portugal, que llenaron el edificio municipal con docenas de variedades de camelia. Sobre las mesas de exposición se suceden flores de tonos rojos intensos, rosados delicados, blancos puros o amarillos suaves, en composiciones que combinan especies clásicas con otras menos conocidas por el gran público.
Personas aficionadas, cultivadoras o visitantes recorren la exposición deteniéndose ante cada variedad, comparando formas, tamaños y matices de color. Algunas flores destacan por la perfección de sus pétalos, otras por la intensidad de su color o por la rareza de la variedad, lo que convierte la muestra en un punto de encuentro tanto para expertos como para quienes simplemente disfrutan de la belleza de estas flores.
Las jornadas incluyen además la visita de una delegación del Concello de Vedra, tras el reciente hermanamiento entre ambos municipios en torno a la camelia, una flor que comparten como parte de su patrimonio natural. Del municipio de Vedra llegaron a Salceda numerosos vecinos en autobús que participaron en una visita al Pazo de Pegullal uno de los ejes de la tradición de la camelia en Salceda.
Sabores de la camelia
Este año, además, se puso en marcha la iniciativa «sabores da camelia», que nace como colaboración entre la concejalía de comercio y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Salceda (ACISA), a través del que los locales de hostelería participantes ofrecen un plato o bebida asiático, en honor al origen de la camelia.
Este año la muestra se abrió por la mañana con la presencia del teniente de alcalde, Alex Rodríguez, en representación de la alcaldesa (que se encuentra en una expedición de alcaldesas en Cabo Verde) acompañado del concejal responsable, Marcos Troncoso, y de la edil Selene Gonzalez, así como representantes de la Asociación de Mulleres Rurais Caselas y otros colaboradores y colaboradoras. También asistió la diputada provincial de la Diputación de Pontevedra, Paula Bouzós, y otros concejales de la Corporación.
La muestra estará abierta hoy en el consistorio.
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