Salceda inaugura sus Xornadas da Camelia

Salceda inaugura hoy sus XVII Xornadas da Camelia. A las 13 horas, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar una actuación del cuarteto de saxofones de la Banda Cultural de Salceda y, durante todo el fin de semanas, las flores se expondrán en el edificio consistorial, en horario continuado de visita, hoy, de 17 a 21 horas; y mañana, de 10 a 21 horas. Además, varios locales de hostelería ofrecerán pinchos asiáticos con motivo de las primeras jornadas gastronómicas Sabores da Camelia.