Los médicos de Porriño soportan 180 servicios al día los fines de semana

La Plataforma SOS Sanidade Pública A Louriña ha convocado una manifestación de apoyo al personal médico del centro de salud y del punto de atención continuada (PAC) de Porriño, que describen una situación límite, sobre todo en fines de semana, cuando los profesionales del PAC que tienen que cubrir las guardias de 24 horas llegan a atender hasta 180 servicios al día. En este sentido, desde el Sergas trasladan a este periódico que ya se están analizando las cargas de trabajo del personal del PAC, por si fuera necesario un refuerzo en los turnos horarios con mayor afluencia de pacientes.

«Los dos únicos facultativos de guardia por turno en el PAC se encuentran desbordados, ya que todavía no se cubrieron todas las plazas de médico de familia que faltan desde enero», denuncian desde la Plataforma, recordando que a finales de enero el centro de salud se quedó sin médicos, situación que, dicen, «sigue paralizada». En relación a esto, desde la Consellería de Sanidad indican que, tras el problema que hubo en enero, se consiguieron cubrir cinco de las seis plazas de médicos, y que todos los días hay médico de guardia por la tarde, habiendo jornadas con tres; aunque los viernes solo hay uno. Igualmente, trasladan que siguen buscando remplazo para la sexta plaza vacante.

«Si hubieran convocado las 180 plazas que tenían concedidas por el Ministerio de Sanidad, ahora tendrían más médicos y médicas a los que recurrir», reprochan desde la Plataforma SOS Sanidade Pública A Louriña, insistiendo en que el personal médico actual del PAC de Porriño está atendiendo los cupos de las personas que no tienen médico asignado, así como las urgencias de Mos, Salceda y Porriño, o las urgencias con salida en ambulancia. Indican que, de lunes a viernes, de 15 a 8 horas, realizan hasta 100 servicios al día, y que los fines de semana, cuando las guardias son de 24 horas, llegan a los 180, convirtiéndose en el segundo PAC con más asistencias del área.

Por otro lado, desde la Plataforma consideran que Porriño necesita, al menos, una ambulancia más, debido al gran número de personas trabajadoras que se desplazan a diario a los polígonos industriales, y a los accidentes de tráficos con heridos que recogen las autovías A-55 y A-52, que atraviesan Porriño.

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Por todo ello, llaman a los vecinos y vecinas a manifestarse el próximo martes, 17 de marzo, frente al centro de salud de Porriño, a las 19.30 horas, para salir en dirección al Concello de Porriño.