Biografía
Marisa Gallero recoge en su libro la vida de José Fernández López
Porriño acogió ayer la presentación del libro «José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo», de la periodista Marisa Gallero, que recupera en esta biografía la trayectoria de uno de los empresarios gallegos más incluyentes del siglo XX. La obra fue galardonada con el XXI Premio LID de Biografía Empresarial.
Fernández López estuvo detrás de iniciativas que marcaron la evolución de la industria española, participando en la creación e impulso de compañías como Zeltia, Transfesa o Pescanova. «Fue un ejemplo de visión empresarial y de capacidad para asumir riesgos. Su trayectoria demuestra que desde Galicia también se pueden impulsar proyectos que transforman la economía», señaló el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, que cerró el acto.
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