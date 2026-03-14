Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonCoches pinchadosDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasConsumición mínima baresPodenco Abandonado Mos
instagramlinkedin

Conciencia social

El Festival de Cans lleva el cine gallego a las aulas hospitalarias

Impulsa el ciclo «Cinema Sorrisos», que proyectó películas en cinco hospitales

Una de las proyecciones del ciclo «Cinema Sorrisos». | D.P.

Una de las proyecciones del ciclo «Cinema Sorrisos». | D.P.

D. P.

Porriño

El Festival de Cans demostró este último mes su cara más solidaria con el ciclo «Cinema Sorrisos», una iniciativa que llevó el cine gallego a las aulas de cinco hospitales gallegos, con el apoyo de la empresa porriñesa Lonza, para hacer más agradable la estancia de cerca de 50 niños y niñas ingresados.

Las sesiones se celebraron en las aulas hospitalarias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, del Materno Infantil de A Coruña, del CHOU de Ourense y del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En todos los casos, niños y niñas pudieron convertir por un momento el hospital en una pequeña sala de cine, viviendo algunos momentos muy emotivos.

A través de estas sesiones, el cine se convirtió en una actividad de apoyo que ayuda a hacer más llevadera su estancia, al tiempo que les permite descubrir a nuevas creadoras y creadores del audiovisual gallego. La iniciativa forma parte del compromiso del Festival de Cans con la inclusión y con la difusión del audiovisual gallego durante todo el año. En este sentido, cabe recordar que el certamen no solo concentra su actividad en los días del festival, sino que desarrolla programas que acercan el cine a públicos diversos, reivindicando el acceso a la cultura, y especialmente al cine, de personas con menos oportunidades.

Noticias relacionadas

La programación de las sesiones de «Cinema Sorrisos» se realizó con una selección previa de las obras y con un trabajo coordinado entre el Festival de Cans y las aulas pedagógicas de los hospitales, que valoraron los contenidos para adaptarlos a las ideas y las necesidades de los niños ingresados. Entre las obras proyectadas, destacaron Agroglamour 21, de Javi G. Sobrado; Liminal Station, de Mario Filloy; o Cadáver de dragón, de José Garnelo. Además, también recibieron la visita de algunos creadores, así como del propio director del festival, Alfonso Pato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
  2. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  3. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
  4. Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
  5. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  6. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  7. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
  8. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra

Los dueños de pisos en alquiler crecen por la buena ocasión de negocio

Los dueños de pisos en alquiler crecen por la buena ocasión de negocio

Lalín aglutina un tercio de los dueños de vivienda en alquiler de las comarcas

Lalín aglutina un tercio de los dueños de vivienda en alquiler de las comarcas

El Mariscos Antón Cortegada busca la decimosexta victoria ante el Arxil en un derbi autonómico clave

El Mariscos Antón Cortegada busca la decimosexta victoria ante el Arxil en un derbi autonómico clave

El Club Vigo cierra el año en busca de la quinta plaza

El Club Vigo cierra el año en busca de la quinta plaza

Ourense con bata blanca: los mejores químicos de la provincia se deciden en el campus

Ourense con bata blanca: los mejores químicos de la provincia se deciden en el campus

Los médicos de Porriño soportan 180 servicios al día los fines de semana

Los médicos de Porriño soportan 180 servicios al día los fines de semana

Tui impulsa la reforma de la planta baja del edificio de la Plaza de la Inmaculada

Tui impulsa la reforma de la planta baja del edificio de la Plaza de la Inmaculada

Sés: «A vulnerabilidade é mil veces máis potente ca ningunha festa»

Sés: «A vulnerabilidade é mil veces máis potente ca ningunha festa»
Tracking Pixel Contents