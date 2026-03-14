El Festival de Cans lleva el cine gallego a las aulas hospitalarias

El Festival de Cans demostró este último mes su cara más solidaria con el ciclo «Cinema Sorrisos», una iniciativa que llevó el cine gallego a las aulas de cinco hospitales gallegos, con el apoyo de la empresa porriñesa Lonza, para hacer más agradable la estancia de cerca de 50 niños y niñas ingresados.

Las sesiones se celebraron en las aulas hospitalarias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, del Materno Infantil de A Coruña, del CHOU de Ourense y del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En todos los casos, niños y niñas pudieron convertir por un momento el hospital en una pequeña sala de cine, viviendo algunos momentos muy emotivos.

A través de estas sesiones, el cine se convirtió en una actividad de apoyo que ayuda a hacer más llevadera su estancia, al tiempo que les permite descubrir a nuevas creadoras y creadores del audiovisual gallego. La iniciativa forma parte del compromiso del Festival de Cans con la inclusión y con la difusión del audiovisual gallego durante todo el año. En este sentido, cabe recordar que el certamen no solo concentra su actividad en los días del festival, sino que desarrolla programas que acercan el cine a públicos diversos, reivindicando el acceso a la cultura, y especialmente al cine, de personas con menos oportunidades.

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La programación de las sesiones de «Cinema Sorrisos» se realizó con una selección previa de las obras y con un trabajo coordinado entre el Festival de Cans y las aulas pedagógicas de los hospitales, que valoraron los contenidos para adaptarlos a las ideas y las necesidades de los niños ingresados. Entre las obras proyectadas, destacaron Agroglamour 21, de Javi G. Sobrado; Liminal Station, de Mario Filloy; o Cadáver de dragón, de José Garnelo. Además, también recibieron la visita de algunos creadores, así como del propio director del festival, Alfonso Pato.