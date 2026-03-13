Presentan un libro sobre José Fernández

El Concello de Porriño acoge hoy, a las 13.30 horas, la presentación del libro «José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo», de Marisa Gallero. El libro es una biografía del fundador de Zeltia, Transfesa y Pescanova. Este año se cumplen 40 años de su fallecimiento. Participarán en el la presentación del libro, además de su autora y el alcalde de Porriño, el hijo del biografiado y el director de El Debate, Bieito Rubido.