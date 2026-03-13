O Porriño 10K, a punto de completar dorsales

Porriño celebra su carrera «O Porriño 10k» el domingo 22 de marzo, con dos modalidades, una de 5 kilómetros y la de 10, además de categorías infantiles. El Concello repartirá 3.100 euros en premios entre los primeros clasificados. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 16 de marzo, aunque está a punto de llegar al límite de los 1.500 dorsales.