Posible brote psicótico
El juzgado archiva el ataque a la septuagenaria en Mos que trataron de quemar con ácido
Tanto la víctima como su hijo, único investigado por la agresión, optaron por no declarar en la causa
Ante la ausencia de otros testigos y la renuncia de la mujer, se decretó el sobreseimiento
Graves trastornos psiquiátricos están detrás de los últimos crímenes y ataques ocurridos en Vigo y otros puntos de la provincia pontevedresa: el sexagenario acusado de matar a su hermana en Lavadores en abril de 2024, el joven que supuestamente acuchilló también hasta la muerte a su madre en septiembre en As Neves, el hombre que en enero de 2025 mató presuntamente de una paliza a su madre en Cerdedo-Cotobade, el usuario que golpeó hasta matar a la trabajadora de Axuda no fogar que lo atendía en septiembre de 2025, la mujer detenida el pasado noviembre por apuñalar a su pareja en la vieja estación de buses de Vigo ... o este caso de Mos.
Una septuagenaria sufrió graves quemaduras a consecuencia de la brutal agresión con ácido que sufrió en su casa de Camiño Martizas, una zona rural de la parroquia de Tameiga el 5 de enero de 2025.
Junto a un traumatismo craneoencefálico, esta mujer de 70 años de edad presentaba quemaduras en el 35% de su cuerpo. Por estos hechos fue detenido su hijo, un joven de 28 años con problemas psiquiátricos que trató de saltar por la ventana cuando se presentó en el domicilio la Guardia Civil.
Tras un año de instrucción, el Tribunal de Instancia de Porriño a cargo de la investigación acaba de decretar el archivo de la causa ya que tanto la madre como el hijo, único investigado en las actuaciones, optaron por no prestar declaración. En el caso de él, lo ampara la ley, ya que como investigado, puede acogerse a su derecho a no declarar mientras que la madre optó por no testificar en contra de nadie.
Ante la ausencia de otros testigos, el juzgado optó por el sobreseimiento de la causa.
Enfermedad mental
Los hechos se remontan a principios del año pasado, concretamente la noche víspera de Reyes. A las 21.50 horas la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia recibía la llamada de esta mujer que, «muy agitada y gritando», solicitaba asistencia sanitaria ya que el joven, dijo en esa alerta inicial, la había «golpeado en la cabeza», tenía un cuchillo y seguía en la casa mientras ella permanecía encerrada en el cuarto de baño.
El hijo también tuvo que ser hospitalizado, pero en la Unidad de Psiquiatría del Álvaro Cunqueiro de Vigo. Todo apuntaba entonces a que agredió y quemó presuntamente a su madre debido a una descompensación psicótica de la enfermedad mental que tiene diagnosticada. El joven deliraba con que Dios y su abuela fallecida le «instigaron» a atacar a su madre.
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