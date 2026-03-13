El certamen Xank Penabella recibe 27 participantes y premia la tradición

Un momento de complicidad entre las dos damas del Rancho de Entroido da Feira, en cuya imagen reina el color, la tradición y la inocencia, es la fotografía ganadora del primer Certamen de Fotografía Xank Penabella, impulsado por el Concello de Salceda con el doble objetivo de homenajear a la figura del fotógrafo salcedense que da nombre a la iniciativa y de darle un impulso a la programación de Carnaval, una de las fiestas más importantes del municipio. La autora de la fotografía, a la que tituló «Antes do baile», es la fotoperiodista Mónica Vila Ferreirós, que recibirá un diploma acreditativo y un premio de 1.500 euros.

En total se presentaron 27 personas al certamen, que también contemplaba dos accésits. Estos fueron para los autores de las fotografías «Thiago», en la que Óscar Damián capturó un primer plano del rostro de un niño participante en la comparsa de A Feira, durante el tradicional enfrentamiento entre los dos barrios de Salceda; y «Reflexo dun sentimento baixo a chuvia», en el que Gloria Pérez fotografió un charco de agua en el que se ve a otro integrante de la comparsa del barrio contrario, de Castro Barreiro. Ambos recibirán un diploma acreditativo y un premio de 250 euros.

Foto de Gloria Pérez. / .

El jurado encargado de elegir a los ganadores estuvo formado por profesionales del medio, como la productora de Área Productions, María Fernández; el cineasta Fon Cortizo; el fotógrafo Jesús Pazo y la fotoperiodista y coordinadora de fotografía de FARO, Marta G. Brea. Además, también integró el jurado el concejal de Cultura de Salceda, Álex Rodríguez, y fue presidenta del mismo Tere Pérez, viuda de Xank Penabella, que tuvo voz pero no voto, y que ensalzó la calidad de los trabajos presentados, agradeciendo además la alta participación en el certamen.

«Xank namorouse do Entroido salcedense dende o primeiro día que pisou Salceda, e dende a familia só podemos manifestar o noso enorme orgullo pola boa acollida que tivo esta primeira edición do certame», valoró Tere Pérez.

Noticias relacionadas

Por su parte, la alcaldesa, Loli Castiñeira, además de mostrarse muy satisfecha con el resultado obtenido, destacó que tres de las imágenes premiadas representan la esencia del Entroido Centenario de Salceda. «O resultado deste primeiro certame non pode ser máis satisfactorio. As persoas participantes souberon captar a esencia do noso Entroido centenario, co mesmo agarimo que o fixo durante anos o propio Xank Penabella, polo que as persoas premiadas nos parecen xustas ganadoras», concluye la alcaldesa.