Campus de Semana Santa en Porriño

El Concello de Porriño abre el plazo de inscripción para participar en el Campamento de Semana Santa, que se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, en horario de 8.30 a 14.30 horas. El aforo está limitado a 50 participantes y la actividad se dirige a niños de entre 3 y 12 años. El plazo de inscripción se abre hoy a las 9.00 horas y se cerrará el viernes 20 a las 9.00 horas.

