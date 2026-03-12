Últimos días para solicitar el premio del Niño en Porriño

El X de la Suerte de Porriño convoca tres últimas fechas para solicitar el cobro de participaciones de la lotería del Niño del número 45875, agraciadas con el segundo premio. Los afortunados podrán acudir al salón de plenos del Concello de Porriño esta tarde, el jueves 26 de marzo o el lunes 6 de abril. Los tres días, el horario de atención será de 17.00 a 19.00 horas.

Las personas que posean alguna participación del boleto premiado recibirán 13.600 euros por papeleta. Para ello, deberán presentar la papeleta original, el DNI en vigor, una fotocopia del DNI y un certificado impreso del titular de la cuenta bancaria.

Cuatro alumnos y alumnas del IES Ribeira do Louro vendieron las papeletas del número premiado en participaciones de 4 euros.