Protección Civil enseña a salvar vidas en Atios

La Agrupación de Protección Civil de Porriño ha vuelto a demostrar su compromiso con la seguridad vecinal con la celebración de un exitoso curso de primeros auxilios en la parroquia de Atios, donde impartieron una jornada eminentemente práctica y dinámica que permitió a las personas asistentes aprender a reconocer a tiempo un ictus, así como actuar con seguridad ante un atragantamiento, quemaduras o una parada cardiorrespiratoria. Situaciones, todas ellas, en las que una intervención rápida marca la diferencia entre la vida y la muerte.

Las personas participantes no solo recibieron formación teórica, sino que también pusieron en práctica las maniobras básicas de emergencia, adquiriendo confianza y habilidades reales para responder antes imprevistos en el hogar, en la calle o en el ámbito laboral.