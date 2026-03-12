Mos y Redondela se disputan un miliario romano

¿Miliario de Santiaguiño de Antas o Miliario de Vilar? Los Concellos de Mos y Redondela dieron ayer el primer paso para poder resolver esta pregunta. Ambos municipios se atribuyen la titularidad de dicho miliario, por eso crearon una Comisión de Deslinde que se reunió ayer para abordar la delimitación territorial en el entorno del miliario romano.

En la reunión participaron las alcaldesas de Mos y Redondela, Nidia Arévalo y Digna Rivas, respectivamente; miembros de las dos corporaciones, representantes de las comunidades de montes afectadas (Vilar y Guizán) y técnicos y secretarios municipales de Mos y Redondela.

Tras la exposición de las posturas por ambas partes, se acordó contratar a un técnico independiente para que realice un levantamiento topográfico de la zona, partiendo de los lindes recogidos en el documento histórico de 1940 «Acta de Deslinde del Instituto Geográfico y Catastral». Una vez finalizado el estudio, para el cual se estableció un plazo de tres meses, se convocará un nuevo encuentro entre las partes para tratar de negociar los límites entre Mos y Redondela en base a los datos recogidos por el levantamiento topográfico.

«Desde el Concello de Mos siempre vamos a respetar los argumentos y la postura de las comunidades de montes implicadas, que al final son las propietarias de los terrenos», destacó la regidora mosense; mientras que su homóloga redondelana recalcó que «desde el Concello de Redondela se van a defender los intereses de la parroquia de Vilar, tal y como llevan reclamando los vecinos y vecinas desde hace años».

En este sentido, cabe recordar que el conflicto por la titularidad del miliario se remonta a 2017, cuando el Concello de Mos lo incluyó en su PXOM; aunque el elemento ya figura registrado en el Inventario de Bienes Municipales desde el año 1993. Desde el Concello, también defienden que el Catálogo del Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia recoge el Miliario de Santiaguiño de Antas dentro del término municipal de Mos.