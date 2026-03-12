El nuevo O Rebullón coge forma: ya lista la escuela infantil

La Xunta ya tiene lista la primera dotación del complejo sociosanitario de O Rebullón, que está construyendo en Mos. Se trata de la nueva escuela infantil, cuyas obras ya están terminadas y que visitó ayer la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García. La actuación la financió casi al cien por cien el gobierno gallego con una inversión de más de 730.000 euros.

En la visita participaron también la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, junto con representantes institucionales y equipo técnico.

La conselleira recordó que hace apenas un año se colocaba la primera piedra de esta nueva escuela infantil, que ya es una realidad gracias a la colaboración entre la administración autonómica y la local. Fabiola García también subrayó que, con este nuevo equipamiento, las familias de Mos contarán con más recursos para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. En este sentido, recordó que Galicia es líder en conciliación gracias a las medidas pioneras como la gratuidad total de la etapa educativa de 0 a 3 años, a la que la Xunta destina 68 millones de euros anuales de fondos propios.

Por su parte, la alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó que la apertura de esta escuela infantil supone «un paso en el compromiso del Concello de Mos con las familias y con el futuro del municipio». «La escuela infantil de O Rebullón es una infraestructura muy esperada por las familias de Mos y un ejemplo de nuestra apuesta por seguir siendo un Concello pensado para las personas», señaló.

El plazo de preinscripción orientativo de matrícula para el próximo curso ya abrió el pasado 9 de marzo con el objetivo de conocer la demanda real de las familias del municipio. El centro ofrecerá desde septiembre 41 plazas públicas y gratuitas para niños y niñas de 0 a 3 años en esta nueva escuela infantil.

Paralelamente, la Xunta de Galicia sigue avanzando en las demás dotaciones del complejo sociosanitarios de O Rebullón, que ocupa el antiguo hospital psiquiátrico. En este mismo ámbito está previsto el desarrollo de un nuevo centro de salud para Mos, una residencia para personas mayores y un Centro de Cuidados Intermedios. Este último ya se encuentra en fase de licitación, contará con 58 plazas y supondrá una inversión de 11,6 millones de euros.

«O Rebullón se convertirá un espacio de referencia en servicios sanitarios, sociales y educativos para Mos y para toda la comarca», augura la regidora mosense.