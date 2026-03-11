Interior mejora el cuartel de la Guardia Civil en Porriño con 1,6 millones

El Ministerio de Interior acaba de invertir 1,6 millones de euros en la renovación del cuartel de la Guardia Civil en Porriño. Las obras, financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, mejoran sustancialmente la eficiencia energética del cuartel, para lo que se realizó el aislamiento térmico y renovación de las fachadas, incluyendo el cambio de ventanas, mejora del tejado e instalación de paneles solares.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó el resultado de las obras en compañía del teniente coronel, Óscar Grañas, y de los mandos del puesto, ubicado en Torneiros. Losada celebró que Porriño disponga de unas instalaciones adecuadas para que las distintas secciones y departamentos de la Guardia Civil puedan realizar su trabajo y también atender a los ciudadanos en las mejores condiciones.

El subdelegado también aprovechó para felicitar a la Guardia Civil por el trabajo que realiza en Porriño, «donde las estadísticas demuestran, año tras año, un alto nivel de seguridad, sin olvidar que estos datos se registran en una provincia tan segura como Pontevedra y en uno de los países más seguros del mundo, como es España».