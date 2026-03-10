Porriño contratará a 15 personas durante nueve meses por 275.000 euros

El Concello de Porriño impulsa la contratación de 15 personas a través de un programa de activación de empleo de la Diputación de Pontevedra. La actuación cuenta con una inversión de casi 275.000 euros, destinado a la contracción de personal durante nueve meses para apoyar el funcionamiento de los distintos departamentos municipales.

Las incorporaciones permitirán reforzar los departamentos de obras y mantenimiento con profesionales de diferentes especialidades, entre ellos, oficial de carpintería, albañilería, palistas y operarios de obra, que realizarán tareas de conservación de infraestructuras y espacios públicos. Además, se contratarán peones forestales para trabajos de roza, limpieza y acondicionamiento de terrenos, así como un auxiliar administrativo para el departamento de Cultura.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia. Para más información, pueden dirigirse a las oficinas de Porremprego, donde se les facilitará el código de ocupación correspondiente.