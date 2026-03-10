Empleo público
Porriño contratará a 15 personas durante nueve meses por 275.000 euros
Reforzará las áreas de obras y mantenimiento a través de un programa de la Diputación
El Concello de Porriño impulsa la contratación de 15 personas a través de un programa de activación de empleo de la Diputación de Pontevedra. La actuación cuenta con una inversión de casi 275.000 euros, destinado a la contracción de personal durante nueve meses para apoyar el funcionamiento de los distintos departamentos municipales.
Las incorporaciones permitirán reforzar los departamentos de obras y mantenimiento con profesionales de diferentes especialidades, entre ellos, oficial de carpintería, albañilería, palistas y operarios de obra, que realizarán tareas de conservación de infraestructuras y espacios públicos. Además, se contratarán peones forestales para trabajos de roza, limpieza y acondicionamiento de terrenos, así como un auxiliar administrativo para el departamento de Cultura.
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia. Para más información, pueden dirigirse a las oficinas de Porremprego, donde se les facilitará el código de ocupación correspondiente.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025