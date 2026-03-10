Mos ofrece un curso de monitor de tiempo libre

El Concello de Mos abre el plazo de inscripción para una nueva edición del curso oficial de monitor de actividades de tiempo libre, una formación dirigida especialmente a los jóvenes que quieran dar el primer paso en el ámbito de la animación sociocultural, el ocio educativo y el trabajo con niños y niñas.

El curso se desarrollará entre el 10 de abril y el 28 de junio, con un total de 200 horas presenciales que se impartirán en fin de semana, lo que facilitará la participación de estudiantes o personas que compatibilicen la formación con otras actividades.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 25 de marzo, a través de la sede electrónica municipal o en el Registro del Concello de Mos. El coste de la formación es de 195 euros para personas empadronadas en Mos y 220 para las no empadronadas.