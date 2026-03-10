In memoriam
El Festival de Cans despide «demasiado joven» a Ángeles del Campo, Geles, del bar El Cincuentaicinco
La organización del certamen recuerda el cariño con el que la hostelera acogía a participantes y colaboradores del festival
El Festival de Cans ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de Ángeles del Campo Fernández, conocida como Geles, del bar El Cincuentaicinco, un establecimiento muy vinculado al certamen cinematográfico que se celebra cada año en la parroquia de Cans, en O Porriño.
A través de sus redes sociales, la organización del festival recordó el cariño con el que Geles acogía a las personas que forman parte del evento. «Hoy despedimos demasiado joven a Ángeles del Campo Fernández, Geles del bar El Cincuentaicinco. En su bar nos acogió muchas veces a todas y todos los que hacemos el festival», señalaron desde la organización, que también trasladó sus condolencias a familiares y amigos.
Ángeles del Campo murió el 9 de marzo de 2026 a los 51 años. El velatorio tuvo lugar este martes en el tanatorio Louriñamemorial y el funeral se celebró en la iglesia de Santa María de O Porriño, previo a su inhumación en el cementerio parroquial.
La familia ha agradecido las muestras de cariño recibidas y la atención prestada por todo el personal sanitario durante este tiempo. «Descanse en paz».
