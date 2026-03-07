8-M
Salvaterra organiza un seminario de autoprotección
Mos
Salvaterra organiza un seminario de autoprotección femenina gratuito impartido por la Asociación Woman Defense Solidaria. Tendrá lugar el próximo 21 de marzo, de 17 a 20 horas, en el Pabellón Cándido Carrera.
Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente a través del correo electrónico animacion@concellodesalvaterra.org o llamando al 217.189.167.
