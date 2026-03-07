Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

8-M

Salvaterra organiza un seminario de autoprotección

D. P.

Mos

Salvaterra organiza un seminario de autoprotección femenina gratuito impartido por la Asociación Woman Defense Solidaria. Tendrá lugar el próximo 21 de marzo, de 17 a 20 horas, en el Pabellón Cándido Carrera.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente a través del correo electrónico animacion@concellodesalvaterra.org o llamando al 217.189.167.

TEMAS

Tracking Pixel Contents