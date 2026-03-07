Salvaterra organiza un seminario de autoprotección femenina gratuito impartido por la Asociación Woman Defense Solidaria. Tendrá lugar el próximo 21 de marzo, de 17 a 20 horas, en el Pabellón Cándido Carrera.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente a través del correo electrónico animacion@concellodesalvaterra.org o llamando al 217.189.167.