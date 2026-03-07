Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Canon de basura

Mos logra pagar menos a Sogama al cumplir los requisitos ambientales

D. P.

Mos

El Concello de Mos logra una reducción en el canon del tratamiento de residuos domésticos correspondiente al ejercicio 2025 al cumplir los requisitos ambientales establecidos por Sogama.

Esto se debe a que la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático establece un canon general para el tratamiento de los residuos domésticos y un canon reducido para aquellos concellos que acrediten el cumplimiento de determinados objetivos ambientales vinculados a la mejora de la recogida selectiva y a la reducción de la fracción resto.

Tras la evaluación de los datos correspondientes al ejercicio 2025, se confirmó que el Concello de Mos cumple con los requisitos exigidos por Sogama, por lo que podrá beneficiarse del canon reducido en el tratamiento de los residuos domésticos.

Para acceder a esta bonificación, las entidades locales tenían que cumplir al menos uno de estos objetivos: reducir en un mínimo del 1% la entrega de residuos de la fracción resto o incrementar en un mínimo del 3% la recogida selectiva de envases ligeros o biorresiduos.

El Concello de Mos alcanzó los dos parámetros, lo que le permite acceder al tipo reducido del canon, suponiendo así un reconocimiento al trabajo realizado en materia de residuos y al compromiso de los vecinos con el reciclaje.

Noticias relacionadas

«Este resultado demuestra que las acciones municipales en materia de reciclaje y gestión de residuos están dando resultados y que la colaboración de los vecinos es fundamental para conseguirlo», destaca la alcaldesa, Nidia Arévalo, prometiendo que el Concello seguirá trabajando en la misma línea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
  2. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  3. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
  4. «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
  5. Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
  6. Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
  7. Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
  8. La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita

El tudense Carlos Fer diseña el cartel de las Festas de San Telmo

El tudense Carlos Fer diseña el cartel de las Festas de San Telmo

Una gran oportunidad perdida

Una gran oportunidad perdida

Adiós a Rubia, la cabra de Bueu en Gran Hermano

Adiós a Rubia, la cabra de Bueu en Gran Hermano

Xunta y Concello de Pontevedra pactan la liberación de concesiones en las marismas de Alba

Xunta y Concello de Pontevedra pactan la liberación de concesiones en las marismas de Alba

El recorte en los viñedos de Rías Baixas podría pactarse tras la floración

El recorte en los viñedos de Rías Baixas podría pactarse tras la floración

La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes

La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes

Condenado por arrojar de forma «despiadada, salvaje y cruel» al perro Pistón desde el viaducto de la autovía: sobrevivir a una caída de 100 metros fue «milagroso»

Condenado por arrojar de forma «despiadada, salvaje y cruel» al perro Pistón desde el viaducto de la autovía: sobrevivir a una caída de 100 metros fue «milagroso»

La pesquera Cooke rearma su oferta por las granjas de Avramar con una 'macroampliación' de capital de más de 230 millones

La pesquera Cooke rearma su oferta por las granjas de Avramar con una 'macroampliación' de capital de más de 230 millones
Tracking Pixel Contents