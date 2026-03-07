Mos logra pagar menos a Sogama al cumplir los requisitos ambientales

El Concello de Mos logra una reducción en el canon del tratamiento de residuos domésticos correspondiente al ejercicio 2025 al cumplir los requisitos ambientales establecidos por Sogama.

Esto se debe a que la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático establece un canon general para el tratamiento de los residuos domésticos y un canon reducido para aquellos concellos que acrediten el cumplimiento de determinados objetivos ambientales vinculados a la mejora de la recogida selectiva y a la reducción de la fracción resto.

Tras la evaluación de los datos correspondientes al ejercicio 2025, se confirmó que el Concello de Mos cumple con los requisitos exigidos por Sogama, por lo que podrá beneficiarse del canon reducido en el tratamiento de los residuos domésticos.

Para acceder a esta bonificación, las entidades locales tenían que cumplir al menos uno de estos objetivos: reducir en un mínimo del 1% la entrega de residuos de la fracción resto o incrementar en un mínimo del 3% la recogida selectiva de envases ligeros o biorresiduos.

El Concello de Mos alcanzó los dos parámetros, lo que le permite acceder al tipo reducido del canon, suponiendo así un reconocimiento al trabajo realizado en materia de residuos y al compromiso de los vecinos con el reciclaje.

«Este resultado demuestra que las acciones municipales en materia de reciclaje y gestión de residuos están dando resultados y que la colaboración de los vecinos es fundamental para conseguirlo», destaca la alcaldesa, Nidia Arévalo, prometiendo que el Concello seguirá trabajando en la misma línea.