El comercio de Porriño saca su stock a la calle con descuentos todo el día

Porriño celebra hoy su feria de oportunidades «Merca na Rúa», organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales do Porriño. La iniciativa convierte la zona peatonal de Porriño en un gran escaparate al aire libre con el objetivo de dinamizar la actividad económica y apoyar al comercio de proximidad.

Durante el día de hoy, los establecimientos participantes saldrán a la calle para ofrecer descuentos especiales, productos de temporada y oportunidades únicas, en un formato que permite acercar la oferta comercial a la ciudadanía en un ambiente abierto y participativo.

La feria se desarrollará en horario continuo de 10 a 21 horas, facilitando así la asistencia de vecinos y visitantes a lo largo de todo el fin de semana.

Además de la actividad comercial, el programa incluye propuestas de ocio pensadas para el público familias. Habrá hinchables para los más pequeños de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas, así como obradoiros infantiles de 17 a 19 horas.