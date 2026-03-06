8-M
Salceda homenajea a su primera «Muller Infinita»: Amelia Cerqueira
El acto central del 8-M será este domingo en el Centro Social A Devesa
El Concello de Salceda rendirá homenaje a su vecina Amelia Cerqueira Estévez con motivo del Día de la Mujer. Con Amelia, el Concello de Salceda inicia el reconocimiento «Muller Infinita», dentro de la programación cultural y educativa del 8-M, que se extenderá hasta el mes de mayo.
El acto principal tendrá lugar este domingo, a partir de las 11 horas, en el Centro Social A Devesa. En él se homenajeará a Amelia Cerqueira, y a continuación se procederá a la lectura de un manifiesto por la lucha de los derechos de las mujeres.
La alcaldesa, Loli Castiñeira, destaca que «Amelia representa la fuerza, la resiliencia y el compromiso de generaciones enteras de mujeres que construyeron el presente del municipio». Esta salcedense, nacida en 1936, es la sexta de nueve hermanos y representa a una generación de mujeres que crecieron en un contexto de enormes dificultades sociales y económicas.
Amelia no pudo asistir a la escuela y no sabe leer ni escribir. Aún así, eso no le impidió ser una mujer independiente, tanto económica como socialmente. Es conocida en el municipio por su carácter luchador y trabajador. Dedicó su vida al pequeño comercio, vendiendo pan hasta pasados los 80 años.
A este reconocimiento se suma también la Asociación de Comerciantes e Industriales de Salceda de Caselas, que quiere homenajear a una de las mujeres precursoras del comercio local.
