El Festival de Cans recibe 235 obras gallegas para concursar este año

El Festival de Cans, que se celebrará entre el 19 y el 23 de mayo, recibió un total de 235 obras inscritas en las diferentes categorías, superando las 230 del pasado año.

Se trata de un dato especialmente significativo dado que el certamen solo admite a concurso obras de autoría gallega. La cifra supone además el segundo mejor registro de su historia, únicamente superado por las 255 obras de 2019.

El origen de las obras «evidencia la proyección internacional» del talento gallego, con creadoras y creadores asentados en países como Alemania, Bélgica, Reino Unido, Argentina, Portugal o Canadá, así como en ciudades como Barcelona, Madrid, Pamplona, Valencia o León.

Uno de los datos más reseñables de esta edición es el fuerte crecimiento de la categoría de ficción, que alcanza los 66 cortometrajes, frente a las 41 del pasado año. Apuntan desde la organización que este incremento puede estar relacionado con el hecho de que el Festival de Cans recupera este año el reconocimiento como certamen calificador para los Premios Goya, lo que permitirá a las obras premiadas sumar puntos de cara a estos galardones.