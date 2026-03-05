Porriño amplía el horario y los cursos de su Aula CeMit

El Concello de Porriño amplía el horario de su Aula CeMit, situada en el Multiusos de Torneiros, e incorpora nuevos cursos, como de alfabetización digital, creación de videojuegos, iniciación a la robótica o conocimientos prácticos sobre el uso de los teléfonos móviles y tablets.

El horario de apertura será de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, ampliándose también los jueves por la tarde 15 a 19 horas, con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de personas.