Política social
Mos abre el plazo de preinscripción de su nueva escuela infantil
Será orientativo, para conocer la demanda real de plazas de cara al curso 2026/2027
El Concello de Mos abrirá el 9 de marzo el plazo de preinscripción orientativo para la nueva Escola Infantil do Rebullón, con el fin de conocer la demanda real de plazas de cara al curso 2026/2027.
Este trámite, que se hace a través del registro del Concello, tendrá carácter informativo y no vinculante, por lo que no supone la matrícula automática en el centro. Una vez evaluados los datos recogidos, el Concello anunciará el plazo oficial de preinscripción y el procedimiento definitivo.
Las obras de la nueva Escola Infantil do Rebullón ya están rematadas. Ayer por la mañana, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, visitó la instalación, acompañada por el concejal Camilo Grandal, para comprobar el resultado final de un proyecto muy esperado por las familias del municipio. El centro contará con 41 plazas públicas y gratuitas, ampliables hasta 82 en el futuro, reforzando así la red municipal de educación infantil de 0 a 3 años.
La Xunta de Galicia financia este proyecto con una inversión próxima a los 700.000 euros y supone un paso más en la apuesta por la conciliación y por los servicios públicos de proximidad.
Las familias interesadas podrán cubrir el modelo habilitado por el Concello de Mos, en el que se recogen los datos del menor, de los progenitores o tutores y de los servicios solicitados, tal y como figura en el formulario oficial. Tras este periodo orientativo, se informará públicamente de la apertura del plazo oficial de preinscripción.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»