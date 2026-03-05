El Círculo de Porriño amplía su callejero con nombre de mujer

El Círculo Recreativo Cultural do Porriño amplía su callejero con nombre de mujer y lo hace homenajeando a Teté Delgado, María Josefa Rodríguez, Carmen Fernández Carrera, Alicia Campo y a la Asociación de Amas de Casa. Sus nombres pondrán nombre a los pasillos de las instalaciones de esta entidad cultural de Porriño, que hace cuatro años abrió un debate en la localidad sobre la presencia de las mujeres en los espacios públicos con esta iniciativa a la que han dado continuidad.

La inauguración de este recorrido simbólico «Mulleres nas Rúas», tendrá lugar este domingo, 8 de marzo, a las 12.00 horas, en el Círculo Recreativo Cultural do Porriño. En esta edición de 2026, las nuevas calles llevarán los nombres de cinco mujeres y colectivos que representan distintos ámbitos de la vida social, cultural, económica y deportiva del municipio.

Carmen Fernández Carrera, presidente de la Sociedad de Fomento de Porriño y de su Distrito en Buenos Aires, es una de las homenajeadas por ser una de las últimas responsables de una entidad clave en la historia de la emigración porriñesa, fundada en 1916. «Carmen trabajó para preservar la identidad porriñesa y defender valores democráticos mismo en tiempos difíciles. Su nombre simboliza la dignidad de la emigración y el compromiso con la memoria colectiva», destacan desde el Círculo.

María Josefa Rodríguez, alma del histórico Bar Celtiña, es otra de las homenajeadas, en representación de la fuerza silenciosa de las mujeres en la hostelería local; y es que, a los 38 años, tras quedar viuda, asumió la responsabilidad del negocio familiar mientras sacaba adelante a su familia.

Representando a las mujeres en el deporte, el Círculo inaugura este año la calle Alicia Campo, capitana del Balonmano Porriño y una de las grandes referentes del deporte femenino local. Formada en la cantera desde los seis años, lleva más de dos décadas vinculada al club, llegando a la máxima categoría estatal.

En el mundo de las artes, el Círculo homenajea a la actriz y presentadora Teté Delgado, que inició sus primeras actuaciones precisamente en el escenario del propio Cícrulo de Porriño. «Su trayectoria demuestra que desde una villa como la nuestra también se puede conquistar el panorama artístico sin perder las raíces», valoran desde la entidad cultural.

Noticias relacionadas

Por último, también tendrá su propia «calle» la Asociación de Amas de Casa do Porriño «Os Rosais», constituida en 1984, en el propio Círculo Recreativo Cultural, y símbolo del asociacionismo femenino local. «Su capacidad de movilización fue determinante en episodios clave para el futuro de la villa, como la recogida de firmas contra la empacadora o la presión social para eliminar el vertedero de Caraboi», destacan desde la entidad.