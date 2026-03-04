Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos

Tenía 65 años y estaba acompañado por otro operario

Sala de control del 112 en Galicia

Sala de control del 112 en Galicia / Xoán Álvarez

Judit Bernárdez

Mos

Un hombre de 65 años ha fallecido esta tarde en Mos mientras trabajaba en una vivienda, en la parroquia de Sanguiñeda.

Según fuentes de la Guardia Civil, el sexagenario estaba en lo alto de una escalera de metro y medio, desde donde se cayó.

De momento, y a la espera de la autopsia, se desconoce si el hombre falleció antes de caerse de la escalera por causas naturales o si lo hizo después de precipitarse a causa de algún golpe.

Los hechos acontecieron pasadas las tres de la tarde, cuando la víctima trabajaba, en compañía de otro operario, en una vivienda. Fue su compañero el que avisó a los servicios de emergencias y hasta el lugar se desplazaron profesionales del servicio de Urxencias 061, pero a su llegada no pudieron más que certificar la muerte de este trabajador. También acudieron efectivos del GES de Mos y agentes de la Guardia Civil.

