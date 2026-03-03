La Seguridad Social invierte 175.000 euros en su oficina de O Porriño para reducir el consumo eléctrico
La actuación incluye la instalación de paneles solares y la renovación integral de la instalación eléctrica, una reforma que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, enmarca en la apuesta por la sostenibilidad
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, puso en valor las obras realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en sus dependencias de O Porriño, donde se ha destinado cerca de 175.000 euros a modernizar las instalaciones y rebajar el gasto energético.
Losada visitó la oficina junto al director provincial de la TGSS, Juan Herrera, y mantuvo un encuentro con la veintena de trabajadores que prestan servicio en el centro. Durante la visita, se interesó por el funcionamiento diario de la sede a través del director de Administración, Yago Pernas, y de la jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, Cami Estévez.
En su intervención, el subdelegado subrayó el esfuerzo de un personal «en constante formación» por la sucesión de cambios normativos y por la adaptación a la cotización por ingresos reales de las personas autónomas, un proceso que —señaló— exige información y asesoramiento al colectivo.
Las instalaciones, situadas en la calle Fernández Areal, suman cerca de 6.500 metros cuadrados repartidos entre garaje, planta baja y primera, además de un segundo nivel destinado a almacenaje. La actuación recién finalizada ha consistido en la colocación de paneles solares y la renovación completa del sistema eléctrico: 24 paneles con vertido a la red y otros 66 orientados al autoconsumo.
Losada concluyó que la red de oficinas de la Seguridad Social resulta clave para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía, especialmente a los trabajadores autónomos, que —más allá de las herramientas digitales— mantienen así un canal presencial de apoyo.
