Porriño proyecta una actuación para dar seguridad a la N-120 hasta Cans

Porriño proyecta una actuación para dar seguridad y modernizar la N-120 desde la zona urbana hasta Cans. El Concello quiere asumir la titularidad del tramo que atraviesa la parroquia de Santo Estevo, y ya cuenta con la del vial hasta el lugar de O Paizal.

El pleno aprobó la ratificación de la solicitud formal remitida al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un paso más —según afirman desde el gobierno local— para desbloquear una cesión largamente demandada y considerada esencial para intervenir en una vía que presenta importantes carencias en materia de seguridad vial.

La petición ya había sido trasladada en 2023 a la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, acompañada de informes técnicos y jurídicos que acreditan que el tramo cumple los requisitos para ser considerado vía urbana, conforme a la Ley de Carreteras. Ante la ausencia de respuesta, el gobierno local decidió reforzar la solicitud mediante su aprobación plenaria, con el objetivo de avanzar en un proceso que condiciona la capacidad del Concello para ejecutar actuaciones urgentes en la parroquia.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó que se trata de «actuaciones muy necesarias para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida del vecindario de Cans», recordando que el Concello dispone de proyectos redactados y financiación reservada. Según indica, la cesión permitiría agilizar autorizaciones y coordinar obras de saneamiento con otras intervenciones previstas, evitando retrasos derivados de la dependencia administrativa del Ministerio.

La falta de transferencia ha demorado proyectos clave, entre ellos el saneamiento de Eidos, con más de 120.000 euros de inversión; el de A Graña y Sequeiras, superior a 740.000 euros; la reforma de la Casa Cultural de Cans, valorada en 150.000 euros; y la mejora del lavadero de O Sabiás. El concejal de Saneamiento y Parroquias, Marcos Martínez, recordó que la cesión permitiría abordar obras prioritarias como la construcción de aceras, la creación de pasos peatonales o la mejora de la iluminación pública, medidas indispensables para una vía de alta circulación que necesita más seguridad.

Paralelamente, el Concello prevé iniciar este año un proyecto de más de 800.000 euros en el tramo anterior de la N-120, ya cedido en el mandato del exalcalde Xosé Manuel Barros. La actuación, entre el casco urbano y O Paizal, incluye la renovación del firme, nuevas aceras, iluminación modernizada y un carril bici.

Noticias relacionadas

Con la ratificación plenaria, el gobierno porriñés reafirma su compromiso con la parroquia de Cans y urge al Ministerio a ofrecer una respuesta inmediata para avanzar hacia una solución reclamada por la ciudadanía.