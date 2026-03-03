La biblioteca de Mos impulsa «O club da calceta» para tejer palabras

El Concello de Mos conmemora el Día Internacional da Muller con el lanzamiento del proyecto «O club da calceta: tecer palabras, tecer comunidade», impulsado desde la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena e inspirado en la novela homónima de la autora gallega María Reimóndez. La iniciativa se desarrollará durante marzo y abril, con sesiones semanales los jueves de 19.00 a 20.30 horas, y concluirá el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro.

El proyecto busca crear un espacio seguro y participativo para mujeres del ámbito rural, donde una actividad tradicional como la calceta actúe como herramienta para el diálogo, la memoria colectiva y la reflexión sobre la experiencia de ser mujer. El Concello subraya que las mujeres rurales sostuvieron históricamente la vida comunitaria a través de trabajos invisibilizados y ámbitos informales de transmisión de saberes, y que esta propuesta pretende revalorizar esos espacios dentro de la biblioteca como institución cultural viva y comprometida con la igualdad.

«O club da calceta» funcionará como un punto de encuentro intergeneracional, con momentos de calceta compartida, lectura de fragmentos literarios y conversación abierta sobre temas como los cuidados, los cambios generacionales o la vida en el rural. No se requiere saber tejer, pues la propia actividad propiciará el aprendizaje colectivo.

La clausura, el 23 de abril, será un acto abierto a todo el vecindario.