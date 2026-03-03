8 de Marzo
La biblioteca de Mos impulsa «O club da calceta» para tejer palabras
Tendrá sesiones semanales hasta el 23 de abril, Día del Libro
El Concello de Mos conmemora el Día Internacional da Muller con el lanzamiento del proyecto «O club da calceta: tecer palabras, tecer comunidade», impulsado desde la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena e inspirado en la novela homónima de la autora gallega María Reimóndez. La iniciativa se desarrollará durante marzo y abril, con sesiones semanales los jueves de 19.00 a 20.30 horas, y concluirá el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro.
El proyecto busca crear un espacio seguro y participativo para mujeres del ámbito rural, donde una actividad tradicional como la calceta actúe como herramienta para el diálogo, la memoria colectiva y la reflexión sobre la experiencia de ser mujer. El Concello subraya que las mujeres rurales sostuvieron históricamente la vida comunitaria a través de trabajos invisibilizados y ámbitos informales de transmisión de saberes, y que esta propuesta pretende revalorizar esos espacios dentro de la biblioteca como institución cultural viva y comprometida con la igualdad.
«O club da calceta» funcionará como un punto de encuentro intergeneracional, con momentos de calceta compartida, lectura de fragmentos literarios y conversación abierta sobre temas como los cuidados, los cambios generacionales o la vida en el rural. No se requiere saber tejer, pues la propia actividad propiciará el aprendizaje colectivo.
La clausura, el 23 de abril, será un acto abierto a todo el vecindario.
