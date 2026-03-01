La Xunta construirá otras 36 viviendas públicas en Porriño por 8,1 millones

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, firmaron ayer el convenio de cesión de una parcela municipal en el sector SUR-PPR-5 (Gulpilleira) en la que la Xunta de Galicia construirá 36 viviendas de protección pública, cuyo contrato de redacción del proyecto, dirección y ejecución de las obras de licitará este lunes por 8,1 millones de euros.

Según explicó Martínez Allegue, una de las condiciones singulares del contrato es el establecimiento en las bases del uso obligado de técnicas industrializadas en la construcción, una fórmula que permitirá acortar tiempos. Así, el empleo de estas técnicas supondrá el 25% de la puntuación en la adjudicación. A mayores, se valorará con un 5% adicional el empleo de madera gallega. El plazo de presentación de las ofertas rematará el 4 de mayo.

La conselleira quiso reiterar el agradecimiento del Concello de Porriño por su colaboración para facilitar más suelo destinado a la construcción de vivienda protegida. En este sentido, recordó que en el pasado mes de diciembre se declaró el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para desarrollar suelo en el que se podrán construir alrededor de 300 viviendas en Porriño. Además, indicó que esta misma semana finalizó el plazo de presentación de las ofertas para la redacción de este PIA, con un total de cinco propuestas registradas.

Por su parte, el regidor porriñés destacó que «nuestro objetivo es claro: facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente e los colectivos con mayores dificultades y a la gente joven que quiere iniciar aquí su proyecto de vida».