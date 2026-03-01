Mos premia a las mujeres que pusieron música a su paisaje

Uxía es una de las voces más prodigiosas y conocidas de la música gallega, pero muy poca gente sabe que es natural de Mos. Otras mujeres pusieron y ponen música al paisaje de esta localidad desde hace años y dirigen, incluso en momentos en los que dirigir era cosa de hombres. Ahora, el Concello de Mos las pone en valor y les dedica el 8-M de este año.

El municipio se prepara para vivir una de esas tardes que después quedan suspendidas en la memoria colectiva, cargadas de emoción, simbolismo y música. El domingo 8 de marzo, a las 18.00 horas, el Auditorio del Centro Dotacional de Torroso abrirá sus puertas para acoger el acto central del Día Internacional de la Mujer, una celebración que este año quiere mirar hacia atrás para agradecer y hacia adelante para inspirar. Bajo el lema «A música é nosa», el municipio rendirá homenaje a las mujeres pioneras que, con talento y determinación, abrieron caminos en distintos ámbitos musicales.

«A música forma parte da alma do noso municipio, e moitas destas mulleres foron pioneiras nun tempo no que non era doado ocupar determinados espazos. Este acto é un recoñecemento merecido á súa valentía e á súa traxectoria», explica la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.

Porque Mos es tierra de tradición y de sonoridad propia, y lleva décadas construyendo su identidad cultural también a través de voces, instrumentos y pasiones que se entrelazan como un pentagrama vivo. Pero en ese pentagrama faltaban nombres que, durante mucho tiempo, no tuvieron el reconocimiento público que merecían. Mujeres que dirigieron, que enseñaron, que interpretaron en escenarios donde su presencia no siempre era habitual y que, aun así, lograron dejar huella. Este homenaje nace para iluminar esas trayectorias, asegura la regidora.

En el ámbito de la dirección musical, el Concello reconocerá a Inés Lorenzo, primera directora de la Banda de Música Xuvenil de Torroso, y a Ángeles Lorenzo, directora de esa misma formación y primera responsable del Conservatorio y de la Escuela de Música de Torroso. Sus batutas abrieron puertas en tiempos en los que el liderazgo femenino en la dirección artística era la excepción.

El apartado vocal y artístico estará marcado por la emoción de recordar a mujeres cuyas voces forman ya parte del imaginario musical del municipio. Serán homenajeadas la cantante Uxía Senlle; las pandereteiras Marisé Balado y Ana Senlle; y las gaiteiras Rocío y Alicia, consideradas pioneras y hoy maestras y referentes en la Asociación Veciñal Nosa Terra Pereiras. Ellas representan la fuerza de la tradición que se mantiene viva a través de la transmisión generacional.

También serán reconocidas las directoras de rondalla Irene Anta y Lorena Castro, así como el grupo Malvela, todo un emblema de la música tradicional gallega. A ellas se suma Ángeles Davila, directora de la Coral Ventos do Val y maestra en la Escuela de Música de Torroso, cuya labor ha contribuido a que la música coral siga siendo un pilar cultural en la zona.

En el apartado educativo, la mirada se posa en quienes siembran música en la infancia: Vicky Pérez, maestra en el CEIP Atín-Cela, y Raquel Domínguez Senlle, docente en el CEIP de Petelos. Ambas representan la convicción de que la música no solo forma, sino que transforma.

El acto combinará intervenciones institucionales con actuaciones en directo, dando forma a una velada que quiere ser, ante todo, un acto de gratitud. La alcaldesa destaca que este 8M busca «recoñecer ás mulleres que abriron portas na música en Mos, que lideraron proxectos, que ensinaron, que interpretaron e que fixeron posible que hoxe teñamos unha realidade cultural máis igualitaria».

Mos celebrará así un Día de la Mujer con identidad propia, convertido en un escenario de memoria y compromiso. Un 8 de marzo para decir, con orgullo, que la música también es suya. Y de tantas mujeres de tantos lugares.