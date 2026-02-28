Salceda cede otro terreno a la Xunta para edificar 17 viviendas públicas

El pleno de Salceda aprobó por unanimidad la cesión a la Xunta de una nueva parcela para la construcción de vivienda de promoción pública. Según explicó la alcaldesa, Loli Castiñeira, durante la sesión, se trata de una parcela ubicada en el PERI de A Gándara (UE 02, polígono 2), reservada exclusivamente para vivienda protegida, que se cede gratuitamente a la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia, participada mayoritariamente por el Instituto Galego de Vivenda e Solo.

El terreno que se cede tiene una superficie de 1.060 metros cuadrados y cuenta con una edificabilidad de 1.703 metros cuadrados, lo que permitiría construir 17 viviendas. Esta propuesta se suma a la cesión de otra parcela en A Devesa, realizada en el pleno anterior, destinada a la construcción de 35 viviendas.

La alcaldesa indicó que, aunque había anunciado que se llevaría a pleno la cesión de tres parcelas, por el momento solo se incluye esta. «Primeiro agardaremos a que creen vivenda na Devesa, que foi a parcela que eles escolleron. Agora faremos esta cesión e, unha vez que constrúan aí, se precisan máis terreos, cedémolos».

Por parte del PP, el portavoz Santiago Rodríguez Davila anunció su voto a favor e indicó que la tramitación administrativa tendrá un recorrido largo.

Xurxo Gregorio recordó que la necesidad de vivienda es muy importante en Salceda, tanto por el precio de los alquileres como por la inexistencia de vivienda nueva o usada en el mercado.

Por su parte, Salustiano Guerra, portavoz del BNG, expresó que ojalá pronto haya noticias positivas derivadas de esta cesión, «pero eu non son moi optimista de que o Instituto Galego da Vivenda realmente se meta a edificar nunha parcela que non cumpre os seus obxectivos, pois non ten concesión directa de licenza». Se mostró de acuerdo en no ceder, por el momento, ninguna parcela más y recordó que la Xunta continúa teniendo 50.000 metros cuadrados en Salceda: «Iso dá para moito: dá para ordenar toda unha zona, dá para equipamento e dá para vivendas. Pero a Xunta segue calada; ten aí 50.000 metros e, mentres tanto, este Concello está facendo esforzos e cedendo terreos para que a administración galega faga vivenda pública. Oxalá que o pesimismo se converta en positividade e vexamos que a Xunta toma en serio esta cesión».

Nueva calle

La alcaldesa anunció en el pleno que el gobierno local estudia una permuta forzosa para que el Concello se haga con los terrenos del ámbito donde se abrirá una nueva calle, entre la plaza do Concello y la calle Brasil, «porque os propietarios non chegaron a un acordo en canto á homologación». Indicó que la apertura de la calle se llevará a cabo en breve y que, además, el Concello está decidido a permutar todos los terrenos por otros de igual tipología. «Para iso necesitamos os terreos e por iso non é aconsellable cederllos todos á Xunta». A preguntas del PSdeG-PSOE, la alcaldesa señaló que los propietarios llevan un año negociando un acuerdo para construir y no han sido capaces de alcanzarlo de manera que el Concello se hará con las parcelas.