Servicios básicos
La Xunta financiará mejoras en la red de saneamiento en Louredo
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se reunió ayer en el Pazo de Mos con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para concretar distintos proyectos para la ampliación y mejora de la red municipal de saneamiento de aguas residuales. Entre ellos, acordaron trabajar de la mano para realizar mejoras en la futura red de saneamiento del camino de A Torroeira, en la parroquia de Louredo, una actuación a la que ambas administraciones destinarán algo más de 125.000 euros.
El fin último de estas obras es dotar de saneamiento municipal a un total de 12 viviendas, por lo que se beneficiarán cerca de medio centenar de habitantes. A nivel técnico, la actuación proyectada en el camino de A Torroeira funcionará por gravedad hasta su conexión con el pozo existente, próximo a la carretera N-550 y se compondrá de un solo ramal de aproximadamente 280 metros de longitud.
La regidora se comprometió a remitir todos los detalles del proyecto a Augas de Galicia, para que pueda ser evaluado y supervisado por sus técnicos y, una vez validado, proceder a la firma del correspondiente convenio de colaboración entre las partes con el fin de tramitar y ejecutar las obras.
Por su parte, Ángelez Vázquez, que estuvo acompañada por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, destacó que este proyecto se suma a otros que también contarán con la colaboración de la Xunta, como son el saneamiento de Costa Redonda, en Louredo, una actuación que tiene un presupuesto de 170.000 euros, y en el de la N-550, obra que asciende a 220.000 euros..
Aunque las competencias en materia de saneamiento de aguas residuales son municipales, la Xunta, a través de Augas de Galicia, presta apoyo técnico y financiero tanto para la construcción de grandes obras como para proyectos menores pero que solucionan los problemas del día a día de los vecinos.
