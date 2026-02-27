La Xunta financiará mejoras en la red de saneamiento en Louredo

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se reunió ayer en el Pazo de Mos con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para concretar distintos proyectos para la ampliación y mejora de la red municipal de saneamiento de aguas residuales. Entre ellos, acordaron trabajar de la mano para realizar mejoras en la futura red de saneamiento del camino de A Torroeira, en la parroquia de Louredo, una actuación a la que ambas administraciones destinarán algo más de 125.000 euros.

El fin último de estas obras es dotar de saneamiento municipal a un total de 12 viviendas, por lo que se beneficiarán cerca de medio centenar de habitantes. A nivel técnico, la actuación proyectada en el camino de A Torroeira funcionará por gravedad hasta su conexión con el pozo existente, próximo a la carretera N-550 y se compondrá de un solo ramal de aproximadamente 280 metros de longitud.

La regidora se comprometió a remitir todos los detalles del proyecto a Augas de Galicia, para que pueda ser evaluado y supervisado por sus técnicos y, una vez validado, proceder a la firma del correspondiente convenio de colaboración entre las partes con el fin de tramitar y ejecutar las obras.

Por su parte, Ángelez Vázquez, que estuvo acompañada por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, destacó que este proyecto se suma a otros que también contarán con la colaboración de la Xunta, como son el saneamiento de Costa Redonda, en Louredo, una actuación que tiene un presupuesto de 170.000 euros, y en el de la N-550, obra que asciende a 220.000 euros..

Aunque las competencias en materia de saneamiento de aguas residuales son municipales, la Xunta, a través de Augas de Galicia, presta apoyo técnico y financiero tanto para la construcción de grandes obras como para proyectos menores pero que solucionan los problemas del día a día de los vecinos.