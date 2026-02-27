Muere un hombre en O Porriño tras caerle encima el árbol que talaba
Ocurrió en torno a las 17.00 horas en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
E. P.
Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en O Porriño (Pontevedra) tras caerle encima el árbol que talaba, según informa el 112 Galicia.
En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso en torno a las 17.00 horas por parte de un familiar de la víctima, que solicitó asistencia sanitaria en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
De este modo, se alertó a personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron el fallecimiento del varón.
La Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad también fueron informados por el 112 Galicia.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro