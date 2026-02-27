Alumnas del Colegio Lar representarán a Galicia en una feria en Bruselas

Tras alzarse con el primer puesto en certamen gallego de STEMbach, celebrado en la Universidad de Vigo, el Colegio Lar de Mos inicia ahora una experiencia internacional. Entre los días 18 y 20 de marzo, la delegación de alumnas investigadoras ganadoras el año pasado viajará a Bruselas para participar en uno de los eventos científicos más prestigiosos del continente: la feria «Science is Wonderful!».

Esta cita, que tendrá lugar en la emblemática Maison de la Poste, busca reunir a los mejores científicos de Europa para acercar la innovación a la sociedad. Las alumnas del Colegio Lar, seleccionadas el pasado curso entre los diez mejores proyectos de investigación de toda Galicia, asistirán a este foro internacional donde intercambiarán experiencias con investigadores de primer nivel y conocerán las últimas novedades tecnológicas.

A mayores, la expedición del Colegio Lar combinará la inmersión científica con la institucional. Además de la jornada en la feria, las estudiantes realizarán una visita guiada al Parlamento Europeo, donde conocerán el papel de la Unión Europea como motor de la investigación y la estrategia digital educativa.