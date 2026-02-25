Porriño licita por 3,3 millones la gestión de dos guarderías

El Concello de Porriño saca a licitación la gestión de sus dos nuevas escuelas infantiles municipales, localizadas en Pontellas y Budiño, para su puesta en marcha el próximo curso. El contrato asciende a 3,3 millones de euros, por un periodo de 4 años, con una prórroga de un año. El gobierno local aprobó los pliegos de licitación en pleno, dividiendo esta en dos lotes, uno por cada escuela infantil, siendo la cantidad anual que destinará a cada una de ellas de 418.000 euros.

Los grupos de la oposición, BNG y PSOE, criticaron el modelo de gestión elegido por el gobierno de Alejandro Lorenzo, aunque reconocieron la necesidad de crear plazas educativas para niños y niñas de 0 a 3 años en la villa del Louro. En este sentido, cabe recordar que, en su conjunto, se crearán 132 plazas (66 en cada una).

El BNG apuntó que el Concello debería trabajar para integrar las nuevas guarderías en el Red de Escuelas Infantiles de la Xunta de Galicia; mientras que el PSOE destacó esta como una competencia impropia del Concello. «Es un caramelo envenenado; es una competencia de la Xunta», dijo el portavoz del PSOE, aludiendo a la gestión municipal de las nuevas escuelas de Pontellas y Budiño.

Las dos nuevas escuelas infantiles fueron impulsadas por el gobierno de Alejandro Lorenzo, con un presupuesto base superior a los 1,7 millones de euros, con el objetivo de «responder al compromiso de la administración local de ampliar las plazas de educación infantil en el municipio, especialmente en las áreas rurales, donde hay una gran demanda y la conciliación es más complicada para las familias». Para ambas actuaciones el Ayuntamiento contó con financiación procedente de la Consellería de Política Social, a través de fondos europeos; y de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, con cargo al Fondo de Cooperación Local, en el caso de la de Budiño.

La guardería de Budiño se sitúa en una parcela próxima al Polígono Industrial de A Granxa, en el núcleo de San Salvador de Budiño; y la de Pontellas ocupa la antigua escuela unitaria, hasta ahora en desuso y que el Concello rehabilitó para darle una segunda vida.