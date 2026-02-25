Solidaridad
O Serán y Donicelas pondrán música al Festival de Cáritas Val da Louriña
El auditorio municipal de Salceda será sede del evento el 8 de marzo
Salceda de Caselas será la sede del tercer Festival Solidario de Cáritas Arciprestal Val da Louriña, un evento solidario que organiza Cáritas Louriña, en colaboración con Salceda, Porriño y Mos, y que este año tendrá lugar el próximo 8 de marzo, a las 18.00 horas, en el auditorio municipal. El evento contará con la actuación de los grupos de Salceda O Serán y Donicelas, y del grupo de teatro A pedra do cabalo de Celeiros (Ponteareas) con la obra A pantasma de papá.
La entrada tendrá un coste de 3 euros para todas las personas de 10 años, siendo gratuita para el público infantil. También se aceptan donativos a través del número de Bizum 08323, incluyendo el concepto «Festival». No se habilitará venta anticipada, por lo que las personas que deseen asistir deberán hacerse con su entrada el mismo día del evento en la taquilla, hasta completar aforo.
La recaudación del festival se destinará a sufragar los gastos de la actividad social de Cáritas en el Arciprestado de A Louriña, donde atiende a 70 familias. Con el fin de centrar la atención en las personas, en los últimos años cambió su tradicional modelo de ayuda social de donación de alimentos y ropa por un nuevo sistema de entrega de tarjetas económicas. Con este nuevo modelo, dignifican el proceso de atención y responden mejora a las necesidades y particularidades de sus usuarios y usuarias.
