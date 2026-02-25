Educación
Jornada informativa sobre diversidad en la infancia en Salceda
Salceda de Caselas
El auditorio municipal de Salceda acoge mañana, jueves, unas jornadas informativas sobre diversidad en la infancia. Será un espacio para resolver dudas y compartir información y recursos, dirigidas a familias con menores con algún tipo de diversidad.
Acompañarán a las familias el director del CRA Raíña Aragonta, Damián Varela; el director del CEP Altamira, Pablo González; y la psicóloga y coordinadora del Servicio de Atención Temprana, Nuria Otero.
La actividad comenzará a las 18 horas y contará con servicio gratuito de canguro para niños y niñas a partir de 2 años. Para ello hay que inscribirse en ensino@salcedadecaselas.gal.
