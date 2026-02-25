Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

Educación

Jornada informativa sobre diversidad en la infancia en Salceda

D. P.

Salceda de Caselas

El auditorio municipal de Salceda acoge mañana, jueves, unas jornadas informativas sobre diversidad en la infancia. Será un espacio para resolver dudas y compartir información y recursos, dirigidas a familias con menores con algún tipo de diversidad.

Acompañarán a las familias el director del CRA Raíña Aragonta, Damián Varela; el director del CEP Altamira, Pablo González; y la psicóloga y coordinadora del Servicio de Atención Temprana, Nuria Otero.

Noticias relacionadas

La actividad comenzará a las 18 horas y contará con servicio gratuito de canguro para niños y niñas a partir de 2 años. Para ello hay que inscribirse en ensino@salcedadecaselas.gal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents