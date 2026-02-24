Mos aprueba un Plan Especial para salvar del derribo la residencia Doral
Sobre la misma pesa una orden de demolición del TSXG desde 2010, por su ampliación fuera de ordenación
El Concello completa así su legalización
La corporación municipal de Mos aprobó definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para equipamientos sociosanitarios en Tameiga, con el que se legaliza la residencia Doral, con orden de derribo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desde 2010. El gobierno municipal llevó ayer a pleno su aprobación, que fue posible gracias a los votos a favor del PP y las abstenciones del BNG y PSOE.
El concejal de Urbanismo, José Ramilo, explicó que la aprobación definitiva de este Plan Especial es la respuesta técnica y jurídica necesaria para dotar al ámbito en el que se ubica Doralresidencias de una ordenación que ampare dicho equipamiento sociosanitario y, con ello, «subsanar la situación derivada de la sentencia del TSXG», que en 2010 ordenó la demolición de la parte nueva de la residencia, por no construirse en suelo sociosanitario.
El responsable municipal de urbanismo también apuntó que el Plan cuenta con todos los informes sectoriales favorables y que «resuelve con solvencia dos elementos fundamentales», como son el abastecimiento de agua y el saneamiento. Asimismo, también desestiman las alegaciones presentadas por la Comunidad de Montes de Tameiga contra dicho Plan Especial.
«Cerramos un proceso administrativo complejo que dota de seguridad jurídica a una infraestructura sociosanitaria de nuestro Concello», se congratuló Ramilo, recordando que el Concello de Mos inició hace quince años este proceso, que salva de la piqueta la residencia Doral.
Los grupos de la oposición se abstuvieron en la votación y criticaron que la residencia «está ilegalmente establecida en ese sitio», dijo el portavoz del BNG, mientras que el socialista apuntó que «se construyó encima del monte». Ambos reprocharon la concesión de la licencia a la residencia en su origen, pero no quisieron bloquear su aprobación porque reconocieron que en la actualidad hacen una gran labor social y que de ella dependen muchos puestos de trabajo. Aun así, insistieron en criticar que el Concello haya tardado quince años en resolver la situación y que, durante este tiempo, no se haya ejecutado la sentencia. «Alguien hizo mal las cosas y habrá que decirlo», reclamó el BNG, señalando a la Xunta y al Concello.
En este sentido, la alcaldesa, Nidia Arévalo, tomó la palabra y explicó que el Concello de Mos otorgó licencia sujeta a la autorización autonómica de la Xunta en 2007, que por aquel entonces gobernaba la coalición de PSOE y BNG.
