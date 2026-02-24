Entroido
La Comparsa Fantasía, de Ponteareas, gana el desfile de Mos
La Comparsa Fantasía, de Ponteareas, ganó el desfile de carnaval de Mos, en el que participaron 21 comparsas que llenaron la Avenida de Sanguiñeda de color, música y creatividad. Cita a la que no faltó el Xabarín, que participó en la entrega de premios.
También recibió el premio a la mejor comparsa infantil la Asociación Cultural A Cividade, con «Golden, o Poder do K Pop». En cuanto a las menciones especiales, la comparsa Os Feiticeiros de Mos recibieron un reconocimiento a la mejor carroza; la Asociación Políticamente Incorrectos, de Gondomar, al mejor vestuario; y la Asociación Cultural de Guizán, con «Os Enredos de Guizán», a la mejora animación.
El jurado valoró aspectos como el número de miembros, vestuario, originalidad, coreografías, calidad técnica y artística, impacto visual, creatividad y presencia de elementos complementarios como carrozas y animación.
- Davila 20/02/2026
