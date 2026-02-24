La biblioteca de Mos dedica una exposición a la obra de Rosalía

El Concello de Mos conmemora el nacimiento de Rosalía de Castro con una programación especial en la Biblioteca Municipal María Magdalena dirigida a todos los públicos. Así, desde ayer hasta este viernes, se podrá visitar en sus instalaciones una exposición bibliográfica dedicada a la autora, que ofrece un recorrido por sus principales obras y por el legado literario y cultural que dejó en Galicia.

Por otro lado, para acercar la figura de Rosalía de Castro a los más pequeños, el Concello ofrece una actividad específica para el público infantil el sábado, 28 de febrero, a las 12 horas. Consistirá en un obradoiro infantil de teatro y manualidades dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años. A través de cuentos, juegos y actividades creativas, los participantes podrán conocer a Rosalía de Castro de una manera dinámica y adaptada a las edades más tempranas, fomentando el interés por la lectura y el respeto por el patrimonio literario gallego desde la infancia. Las inscripciones se pueden realizar llamando al 986 338080, siendo las plazas limitadas.