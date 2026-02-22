El sendero del Louro mantiene su distintivo azul

El Concello de Mos acaba de lograr un nuevo reconocimiento ambiental al obtener nuevamente el distintivo Sendero Azul 2026 para el sendero fluvial del Río Louro, en el tramo comprendido entre el Camiño de Gata y el Camiño Noveleda, según informó ayer el concello mosense. La distinción, concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), certifica la excelencia de este itinerario en materia de conservación, accesibilidad y uso sostenible del territorio.

La entidad ambiental otorgó este año 194 galardones en toda España, 40 más que en 2025, superando así los 1.200 kilómetros de senderos reconocidos. Galicia se consolida como la comunidad autónoma con mayor número de senderos zzules, con un total de 72 itinerarios, de los cuales 44 pertenecen a la provincia de Pontevedra.

Según explica el Concello en una comunicación oficial, en el listado oficial de 2026 vuelve a figurar Mos, que mantiene su sendero fluvial del Río Louro como espacio distinguido por su calidad ambiental. El galardón valora criterios exigentes como el estado del trazado, la señalización y las infraestructuras, la protección del patrimonio natural y cultural y la correcta gestión del uso público.

El paseo del Louro constituye uno de los enclaves naturales de mayor valor del municipio, conformando un corredor fluvial que combina biodiversidad, ocio sostenible y educación ambiental. Renovar esta distinción supone un respaldo al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en la recuperación y puesta en valor de este entorno, convertido en un referente para actividades al aire libre y la promoción de hábitos saludables.

El acto oficial de entrega de las banderas Sendero Azul 2026 se celebrará el próximo 6 de marzo en Cullera, en un encuentro que reunirá a representantes municipales de los territorios distinguidos.

Noticias relacionadas

Desde el Concello destacan que este reconocimiento sirve Mos refuerza «o noso compromiso coa protección do medio ambiente, a posta en valor dos seus recursos naturais e a promoción dun modelo de desenvolvemento sostible ao servizo da veciñanza».