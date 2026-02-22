Adiós a Seve Novas rodeado de rondallas y de una multitud

Cuatro coches fúnebres, uno para el féretro y tres para portar las incontables coronas y ramos de flores que le dedicaron familiares, amigos y miembros de colectivos culturales, sobre todo músicos. «Unha institución no mundo rondalleiro», coincidían muchos de ellos en el multitudinario acto de despedida al cangués Severino Novas, popularmente conocido como Seve, en la iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Porriño, donde recibió sepultura ayer por la tarde.

Decenas de componentes de la rondalla de Santa María do Porriño, que dirigía desde su creación en 2024, y muchos integrantes de agrupaciones de toda el área de Vigo despedían ayer a que fue toda una institución en el universo rondalleiro. Especialmente emotivo fue la demostración de respeto que le dedicaron al rodear el féretro con sus banderas en el momento en que entraba en el templo porriñés.

Seve llevaba varios años asentado en Porriño, donde vivía con su pareja y su hija y donde falleció la noche del jueves por ictus, aunque recibía tratamiento contra un cáncer, según apuntaron sus allegados y compañeros de Cangas. Desde O Morrazo se desplazaron ayer decenas de personas, algunas en un autobús que partió de Vilariño y paró en Aldán y Herbello. También la alcaldesa, Araceli Gestido, la concejala Lucía Docampo o el exedil Xoán Chillón, que compartió equipo con Novas en el Gobierno cuatripartito presidido por Euloxio López (1995/99) y luego en la oposición.

Noticias relacionadas

El recuerdo y el cariño de los morracense también se visualizó en los ramos y coronas de flores que rodeaban el féretro, remitidas, entre otros, por el Concello de Cangas, el BNG, empresas y colectivos culturales del municipio, como la banda de música.