Obra pública
Porriño destina 73.000 euros a mejorar caminos en Atios y Pontellas
El Concello de Porriño continúa avanzando en su plan de mejora de las infraestructuras del rural con la ejecución del proyecto de pavimentación y mejora de la seguridad viaria en los caminos de Rocal y Outeiro, en la parroquia de Pontellas, Galegos y A Torre, en la parroquia de Atios.
La actuación fue adjudicada por 73.000 euros y cuenta con una aportación de 61.000 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), con cargo al Plan Camiña Rural 2025-2026. Su plazo de ejecución será de tres meses desde el inicio de las obras.
El proyecto contempla trabajo de desbroces y limpieza, fresados del firme existente, ejecución de una nueva base granular, pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente, recalce de tapas de registro y renovación de la señalización horizontal y vertical. La intervención se realizará sin modificar ni el trazado ni la rasante actual de los caminos, garantizando así una actuación respetuosa con su configuración.
